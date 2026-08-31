Σοκ στην Κυψέλη: Μαχαιρωμένο νεκρό βρέφος

Φρίκη προκαλεί το μακάβριο εύρημα αστυνομικών σε διαμέρισμα πολυμελούς οικογένειας στην Κυψέλη.

Μέσα σε δοχείο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο θάνατος του βρέφους αποτελεί εγκληματική ενέργεια, καθώς είχε μαχαιρωθεί δέκα φορές.