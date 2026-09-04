Σοφία Ρομπόλη: Οδηγός για τον προσωπικό βοηθό

Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του.

Ο ωφελούμενος επιλέγει τον Βοηθό του και οργανώνει την υποστήριξη που χρειάζεται στην καθημερινή και προσωπική φροντίδα, στις μετακινήσεις, στην εργασία, στις σπουδές, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Η Σοφία Ρομπόλη μας ενημερώνει.