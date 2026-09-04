Μάνδρα: 31χρονος μπήκε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα

Συναγερμός σήμανε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας – Ειδυλλίας σήμερα, όταν άνδρας εισέβαλλε μέσα με μαχαίρι.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 31χρονο ημεδαπό άνδρα ο οποίος, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, μπήκε μέσα στο τμήμα. Οι αστυνομικοί του ζήτησαν αρχικά να αφήσει το μαχαίρι, αλλά εκείνος δεν υπάκουσε. Τότε ξεκίνησε να κινείται απειλητικά εναντίον των αστυνομικών.

Ένας από τους αστυνομικούς, πυροβόλησε μία φορά προς το μέρος του 31χρονου, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στην κοιλιά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον 31χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη διερευνώνται από τις αρχές.

Το Παρελθόν του δράστη

–28/04/2025 έκανε Απόπειρα αυτοκτονίας και εγκλείσθη στο Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο.

–28/10/2025 με χρήση όπλου,(αεροβόλο, τύπου πιστόλι) εξύβρισε και απείλησε γείτονές του.Συνελήφθη και οδηγήθηκε κανονικά στον εισαγγελέα.

–09/12/2025 συνελήφθη για ενδοοικογενειακο επεισόδιο εις βάρος της συντρόφου του και της μητέρας της,καθώς μετέβη στην οικία τους στις Αχαρνές και τις απείλησε κρατώντας ένα μαχαίρι. Οι δύο γυναίκες αιτήθηκαν και την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση και ο δράστης οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου και εγκλείσθη.