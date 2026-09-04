Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτη την ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοικών προειδοποιώντας τους να ειναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.