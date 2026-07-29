Πρώτη φορά στην Επίδαυρο ηθοποιοί και θεατές ΑΜΕΑ

Η πρώτη προσβάσιμη παράσταση για άτομα με αισθητηριακές, οπτικές, ακουστικές αναπηρίες

Το Εθνικό Θέατρο πραγματοποιεί ένα ξεχωριστό σκηνικό ανέβασμα χωρίς αποκλεισμούς στο προσβάσιμο, για πρώτη φορά στην ιστορία του, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Η πρώτη παράσταση σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου είναι γεγονός.

Στις 31 Ιουλίου 2026, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις Τρωάδες του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το ελληνικό θέατρο και το πραγματικό άνοιγμά του στο ευρύ κοινό.

Για πρώτη φορά εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση στην εμπειρία της παράστασης για όλους.

Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό και βαθιά αντιπολεμικό έργο του μεγάλου τραγωδού ζωντανεύει από ένα σύνολο είκοσι δύο ερμηνευτ(ρι)ών —ανάμεσά τους μέλη της Ομάδας Εν Δυνάμει— κάθε ηλικίας, με και χωρίς αναπηρία, και με ζωντανή μουσική επί σκηνής.

Μια παράσταση για τη διαχρονική φρίκη του πολέμου και την απώλεια ως συλλογική μνήμη, μα, κυρίως, για το γυναικείο σώμα ως παγκόσμιο σύμβολο της ανθρώπινης τραγωδίας.