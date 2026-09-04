Φωτιά στο Δίστομο: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Μάχη με τις φλόγες δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Δίστομο Βοιωτίας. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες. Στη μάχη συνδράμουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη για να περιοριστεί το μέτωπο. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να σταματήσουν την εξάπλωση της φωτιάς.