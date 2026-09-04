Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στο Γομάτι

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Γομάτι Χαλκιδικής.

Η πυρκαγιά, εκδηλώθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Από αέρος έκαναν ρίψεις ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρείχε ο Δήμος Αριστοτέλη με υδροφόρες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.