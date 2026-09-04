Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς

Τον πυροβόλησαν- Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Ένας άνδρας, εισέβαλε στο τμήμα οπλισμένος με μαχαίρι, και απείλησε τους αστυνομικούς.

Ένας από τους αστυνομικούς τον πυροβόλησε, και τώρα ο άνδρας έχει μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Ο άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μας ενημερώνει η Μαρία Κολοβού