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Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς

Τον πυροβόλησαν- Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/09/2026 19:51

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Ένας άνδρας, εισέβαλε στο τμήμα οπλισμένος με μαχαίρι, και απείλησε τους αστυνομικούς.

Ένας από τους αστυνομικούς τον πυροβόλησε, και τώρα ο άνδρας έχει μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Ο άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μας ενημερώνει η Μαρία Κολοβού

 

Ελληνική Αστυνομία
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