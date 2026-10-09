Social media και ανήλικοι: Αποκλεισμός κάτω των 15 από το 2027

Η κυβέρνηση ανακοινώνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το νέο θεσμικό πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βασικός σχεδιασμός προβλέπει τον πλήρη αποκλεισμό παιδιών κάτω των 15 ετών από τις πλατφόρμες social media, με στόχο εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου, το οποίο προορίζεται για κατάθεση στη Βουλή, θα παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου στο Μποδοσάκειο Μέγαρο. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Επαλήθευση ηλικίας μέσω Kids Wallet

Κεντρικό εργαλείο για την εφαρμογή των περιορισμών θα αποτελέσει η εφαρμογή Kids Wallet. Το ψηφιακό σύστημα θα χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση ότι ένας χρήστης βρίσκεται πάνω από το ηλικιακό όριο που θα οριστεί για την πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου έχει διευκρινίσει ότι η εφαρμογή δεν θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών ούτε την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους. Η λειτουργία της θα περιορίζεται στην πιστοποίηση ότι ο κάτοχος της συσκευής ή του λογαριασμού πληροί το προβλεπόμενο ηλικιακό κριτήριο.

Το νομοσχέδιο προς τη Βουλή

Η παρουσίαση της 12ης Οκτωβρίου αφορά το πλαίσιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων και ειδικότερα για τη χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι συναρμόδιοι υπουργοί αναμένεται να αναπτύξουν τις ρυθμίσεις πριν το νομοσχέδιο ακολουθήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία.