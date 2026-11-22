Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε σπίτι στην Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω, στη 01:15 τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν δύο φιαλίδια προπανίου στο περβάζι της κατοικίας. Από την έκρηξη που ακολούθησε προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σημείο, καθώς και μαύρισμα στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σπίτι διαμένει ένας άνδρας Ρομά. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο δήλωσε πως ο ένοικος είχε φύγει στο εξωτερικό, καθώς το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.