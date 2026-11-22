Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ νεαρών στον Βόλο με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν σοβαρά.

Όλα συνέβησαν, σε ένα πάρκο κοντά στο νοσοκομείο Βόλου. Εκεί βρισκόταν μία παρέα 10 ατόμων, όταν τους προσέγγισε μία ομάδα νεαρών, 50 ατόμων, οι οποίοι τους επιτέθηκαν κρατώντας καδρόνια. Ξεκίνησαν να τους χτυπούν αδιάκοπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς ένας 20χρονος ήταν ο στόχος των 50 ατόμων. Νωρίτερα ο 20χρονος φέρεται να είχε διαπληκτιστεί με τρία άτομα. Δέχθηκε απειλές ότι θα πληρώσει και τότε ήταν που η ομάδα των 50 ατόμων επιτέθηκαν στην παρέα του αργά το βράδυ.

Μερικοί κατάφεραν να γλιτώσουν από την επίθεση, ωστόσο τέσσερις έπεσαν στο έδαφος από τα χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Ένας νεαρός λιποθύμησε ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία η οποία πραγματοποίησε προσαγωγές.