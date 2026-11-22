Έναν απίστευτο εφιάλτη έζησαν χθες το απόγευμα ιδιοκτήτες σταθμευμένων αυτοκινήτων στις Αχαρνές, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στα οχήματά τους και, αντί να δώσει εξηγήσεις, τους επιτέθηκε άγρια με λοστό, στέλνοντάς τους στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως 336, όπου το Ι.Χ. του 26χρονου προσέκρουσε διαδοχικά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα μέχρι που ακινητοποιήθηκε.

Στο άκουσμα της σύγκρουσης, οι ιδιοκτήτες κατέβηκαν στον δρόμο και διαπληκτίστηκαν με τον νεαρό. Εκείνος, όμως, έβγαλε έναν λοστό από το πορτμπαγκάζ του και άρχισε να τους χτυπά, προκαλώντας τους τραύματα στο κεφάλι.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στον δράστη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων, και εντός της ημέρας θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.