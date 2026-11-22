Τέσσερα χρόνια από τη φονική παράσυρση της 21χρονης φοιτήτριας στη Θεσσαλονίκη.

Τέσσερα χρόνια από τη φονική παράσυρση της 21χρονης φοιτήτριας στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα της, Κέλλυ Καμπάκη, δημοσιεύει ένα συγκινητικό βίντεο με τη χαμογελαστή κόρη της και λόγια που ραγίζουν καρδιές.

«Πανέμορφή μου…». Με αυτές τις δύο λέξεις ξεκινά η σπαρακτική ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη για την κόρη της, την Έμμα Καρυωτάκη, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα, 22 Νοεμβρίου, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη νύχτα που η 21χρονη φοιτήτρια παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε βαριά τραυματισμένη στην άσφαλτο.

Τέσσερα χρόνια μετά, ο πόνος της μητέρας της παραμένει αβάσταχτος. Η Κέλλυ Καμπάκη δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ένα βίντεο με την πανέμορφη, χαμογελαστή Έμμα. Ένα κορίτσι γεμάτο ζωή, που δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Συνοδεύει το βίντεο με λίγες γραμμές, στις οποίες αποτυπώνει όσα νιώθει μια μάνα που στερήθηκε για πάντα το παιδί της.

Η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη:

Πανέμορφη μου ..

4 χρόνια που έχω να δω το όμορφο πρόσωπο σου, το όμορφο χαμόγελο σου

4 χρόνια που έχω να ακούσω τη φωνή σου, το γέλιο σου

Τι κάνω εγώ εδώ ;;

4 χρόνια αναρωτιέμαι γιατί να ζω εγώ και όχι εσύ ..

4 χρόνια προσπαθώ να βρω νόημα στο παράλογο

4 χρόνια ζω μια ζωή που ΔΕ ΘΕΛΩ

4 χρόνια πόνος ατελείωτος

Μου λείπεις 😢

Το τροχαίο που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Ήταν ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου 2022, όταν η Έμμα Καρυωτάκη, με καταγωγή από τα Χανιά, που σπούδαζε Κτηνιατρική στη Θεσσαλονίκη, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας.

Ο οδηγός την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στον δρόμο. Η 21χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Πέντε ημέρες αργότερα, στις 27 Νοεμβρίου, η Έμμα άφησε την τελευταία της πνοή.

Μέσα στην τραγωδία, οι γονείς της πήραν μια απόφαση που χάρισε ζωή σε άλλους ανθρώπους. Προχώρησαν στη δωρεά των οργάνων της, εκπληρώνοντας την επιθυμία που είχε εκφράσει η ίδια η Έμμα λίγους μήνες πριν από το δυστύχημα.

Η 21χρονη έφυγε από τη ζωή, αλλά μέσα από τη δωρεά των οργάνων της πρόσφερε σε συνανθρώπους μας μια δεύτερη ευκαιρία.

Για τη μητέρα της, όμως, τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει την απουσία της. Τέσσερα χρόνια μετά, της λείπουν το πρόσωπο, η φωνή, το γέλιο της. Όλα εκείνα που άλλοι θεωρούν αυτονόητα και που η ίδια δεν θα μπορέσει να ξαναζήσει μαζί με το παιδί της.