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Social media: Απαγόρευση για τα παιδιά κάτω των 15 ετών

Από 1η Ιανουαρίου του 2027
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/10/2026 11:53

Σύμφωνα με σχέδιο νόμου τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα βρεθούν εκτός social media από 1η Ιανουαρίου του 2027.

Οι πλατφόρμες θα επαληθεύουν την ηλικία των παιδιών μέσω του Kids Wallet.

Ο Νίκος Βασιλάκος, σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Διαδικτύου, μιλάει για την συγκεκριμένη απόφαση και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά.

 

 

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