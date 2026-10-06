Social media: Απαγόρευση για τα παιδιά κάτω των 15 ετών
Από 1η Ιανουαρίου του 2027
Σύμφωνα με σχέδιο νόμου τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα βρεθούν εκτός social media από 1η Ιανουαρίου του 2027.
Οι πλατφόρμες θα επαληθεύουν την ηλικία των παιδιών μέσω του Kids Wallet.
Ο Νίκος Βασιλάκος, σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Διαδικτύου, μιλάει για την συγκεκριμένη απόφαση και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά.
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