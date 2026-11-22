Θραύση σε αγωγό ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στο Σύνταγμα προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε ρυθμίσεις, διακόπτοντας τη διέλευση οχημάτων σε τμήμα της οδού Αμερικής.

Η διακοπή αφορά την οδό Αμερικής από τη συμβολή της με την οδό Πανεπιστημίου έως το ύψος της οδού Ακαδημίας. Το συγκεκριμένο τμήμα παραμένει κλειστό εξαιτίας της βλάβης στον αγωγό.

Οι οδηγοί που κινούνται γύρω από το Σύνταγμα καλούνται να οδηγούν με προσοχή και να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ και πότε θα αποδοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία το κλειστό τμήμα της οδού Αμερικής.