Σώα εντοπίστηκε η 78χρονη που αγνοούνταν στη Δωδώνη
Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση της 78χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Πεντολάκκου του Δήμου Δωδώνης.
Η ηλικιωμένη είχε φύγει από το σπίτι της για να μαζέψει ρίγανη, όμως δεν επέστρεψε και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού της από τις αρχές και εθελοντές.
Η γυναίκα βρέθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης από διερχόμενο οδηγό στην περιοχή της Βουλιάστας, έχοντας περπατήσει αρκετά χιλιόμετρα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών.
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