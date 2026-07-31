Σώα εντοπίστηκε η 78χρονη που αγνοούνταν στη Δωδώνη

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση της 78χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Πεντολάκκου του Δήμου Δωδώνης.

Η ηλικιωμένη είχε φύγει από το σπίτι της για να μαζέψει ρίγανη, όμως δεν επέστρεψε και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού της από τις αρχές και εθελοντές.

Η γυναίκα βρέθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης από διερχόμενο οδηγό στην περιοχή της Βουλιάστας, έχοντας περπατήσει αρκετά χιλιόμετρα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών.