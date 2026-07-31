Φωτιά στη Ξηρονομή Βοιωτίας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας.

Περίπου στις 9:30 εστάλη στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές της Αλυκής και του Αγίου Νικολάου προς Δομβραίνα. Λίγο αργότερα ήχησε νέο μήνυμα για απομάκρυνση από την περιοχή της Ξηρονομής προς Ελλοπία.

Στο σημείο την πυρκαγιάς έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις με 59 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Σημειώνεται πως η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνυδνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4.

Στο σημείο έχει μεταβεί Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.