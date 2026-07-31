Καιρός: Άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και 38°C στα δυτικά

Οι θυελλώδεις βοριάδες κρατούν δεμένα πλοία από Ραφήνα και Λαύριο, ενώ δεν εκτελείται δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο, Τήνο και Μύκονο.

Ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, συνδυάζονται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με υψηλές θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, ενώ οι συνθήκες επηρεάζουν ήδη τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι άνεμοι έχουν κρατήσει δεμένα τα πλοία που αναχωρούν από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου. Από τον Πειραιά δεν εκτελείται, προς το παρόν, το δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο.

Οι θυελλώδεις βοριάδες δυσχεραίνουν και τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης στις περιοχές όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν, μεταξύ άλλων, σε Ρέθυμνο και Πάρο.

Άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά τμήματα και στην Κρήτη.

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στα 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά θαλάσσια και παράκτια τμήματα στα 6 έως 8 μποφόρ και στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 9 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες, κυρίως στα βόρεια τμήματά τους, οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ και τοπικά τα 9. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου η έντασή τους θα κυμανθεί από 5 έως 7 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς

Ο υδράργυρος δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά. Στα δυτικά ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί γενικά μεταξύ 32 και 36 βαθμών.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, ενώ στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία οι ελάχιστες τιμές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι αίθριος. Στα ορεινά της Ηπείρου ενδέχεται να εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ και κατά τόπους στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, με την ανατολική Πελοπόννησο να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς.

Καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη και νησιά

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στα 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με τις βόρειες και ανατολικές περιοχές να είναι 2 με 3 βαθμούς πιο δροσερές.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς.

Σε Κυκλάδες και Κρήτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς στις Κυκλάδες, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει έως 36 βαθμούς.

Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς, ενώ στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.