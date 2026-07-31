Σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο και Δυτική Αχαΐα- Σε ύφεση σε Σητεία, Αθερινόλακο, Αγία Τριάδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι μεγάλες πυρκαγιές στο Νότιο Ρέθυμνο και τη Δυτική Αχαΐα, την ώρα που τα μέτωπα σε Σητεία, Αθερινόλακο και Αγία Τριάδα παρουσιάζουν ύφεση.

Η κατάσβεση στο Νότιο Ρέθυμνο παραμένει εξαιρετικά δύσκολη για τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, του δύσβατου ανάγλυφου και της συμπεριφοράς της φωτιάς.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη την Κρήτη, μαζί με πεζοπόρα τμήματα, μονάδες της ΕΜΟΔΕ και μηχανοκίνητες ενισχύσεις από την ηπειρωτική Ελλάδα, δίνουν μάχη με τους θυελλώδεις ανέμους για να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες στην Κρύα Βρύση, σε νότιες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου και κοντά στην Πρέβελη.

Στο πλευρό των πυροσβεστών βρίσκονται πολλοί εθελοντές και κάτοικοι των γύρω χωριών. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες από τους Δήμους Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ρεθύμνου, καθώς και από νότιους δήμους του Ηρακλείου, συνδράμουν αδιάκοπα στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Ολονύκτιες ήταν οι προσπάθειες της πυροσβεστικής να συγκρατηθούν τα μέτωπα, να περιοριστεί η εξάπλωση τους κυρίως στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής για να μην φτάσει σε κατοικίες του χωριού, μέχρι τα εναέρια μέσα να μπουν και πάλι στη μάχη της κατάσβεσης.

Στο Αθερινόλακο Σητείας η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως πολύ καλύτερη με τη φωτιά να καίει σε κορφές της περιοχής χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Αγία Τριάδα και Αθερινόλακος το μέτωπο χαρακτηρίζεται σε ύφεση, όμως οι δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ανέμων που πνέουν με στόχο να προλαμβάνονται οι όποιες αναζωπυρώσεις.

Πάνω από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σητεία με τον κύριο όγκο αυτών να δρουν στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες από τα πολλαπλά μέτωπα το διήμερο 29η-30ή Ιουλίου. Έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις γης και σύμφωνα με στοιχεία και αναλύσεις του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και την επιστημονική ομάδα του, όπως υπολογίζεται οι πληγείσες περιοχές μέχρι αυτή την ώρα είναι περίπου 45.000 στρέμματα χωρίς να έχουν υπολογιστεί εκτάσεις καμένης γης από τη νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη.

Παράλληλα, τα τοπικά ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής, το Ειδικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα και η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγουν κοινές έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση.

Στην υπόλοιπη Κρήτη εκδηλώνονται συνεχώς μικρές εστίες φωτιάς. Ωστόσο, σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο, όλες αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς να προλάβουν να επεκταθούν ή να δεσμεύσουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 114 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης, της 9ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.