Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Λήγει σήμερα η προθεσμία αιτήσεων

Η προθεσμία για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τη διαδικασία να υποβάλουν άμεσα την αίτησή τους, ώστε να μη χάσουν τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης έως 2.500 ευρώ.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας stegastiko.minedu.gov.gr, καθώς και από τη σχετική υπηρεσία στο gov.gr. Οι αιτούντες χρησιμοποιούν για την είσοδό τους τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxisnet.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Η προϋπόθεση της φορολογικής δήλωσης

Η υποβολή φορολογικής δήλωσης αποτελεί απαραίτητο όρο για την εξέταση της αίτησης. Εάν η δήλωση δεν έχει κατατεθεί, η ηλεκτρονική αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα απορρίπτεται αυτόματα.

Οι δικαιούχοι αξιολογούνται με οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Όσοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορούν να διεκδικήσουν την ενίσχυση για τη στέγασή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, έχει αναφέρει ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι αυξημένη κατά 115% σε σύγκριση με το 2019. Το ποσό, από 41,7 εκατ. ευρώ, έχει φτάσει φέτος στα 90 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση της χρηματοδότησης αφορά το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή εντός της προθεσμίας της 31ης Ιουλίου.