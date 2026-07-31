Φωτιά στο Καλαμάκι Θήβας – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά έχει ξσπάσει σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτία.Ήχησε μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Άγιος Βασίλειος προς Καπαρέλι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στοι σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες της 4ης ΚΑΙ 1Οης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Παράλληλα από το λιμάνι της Πάτρας έχουν ξεκινήσει ένα πυροσβεστικό πλοίο και ένα ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR και μεταβαίνουν στην ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θηβών – Δομβραίνας