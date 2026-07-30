Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση την Παρασκευή

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής θα ισχύσει την Παρασκευή 31 Ιουλίου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και την προστασία των δασικών εκτάσεων.

Η απαγόρευση αφορά τις εξής περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας, στην «Κορυφογραμμή» από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και στις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας, στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη: Από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και στις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.