Εκπαιδευτικοί σε πίεση – Χαμηλοί μισθοί, γήρανση και όλο και περισσότεροι αναπληρωτές

Νέα μελέτη του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δείχνει ένα επάγγελμα με αυξανόμενη ανασφάλεια και σοβαρό πρόβλημα ανανέωσης του προσωπικού.

Ένα επάγγελμα που στηρίζει ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να χάνει σταδιακά την ελκυστικότητά του. Η νέα ανάλυση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτυπώνει μια ανησυχητική εικόνα: περισσότεροι αναπληρωτές, μεγαλύτερες ηλικίες, χαμηλές αποδοχές και αυξανόμενη εργασιακή πίεση.

Το σχολικό έτος 2023-2024 υπηρετούσαν συνολικά 185.668 εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, πίσω από την αύξηση του προσωπικού κρύβεται μια μεγάλη αλλαγή: οι αναπληρωτές έχουν πλέον γίνει βασικός μηχανισμός στελέχωσης. Στα νηπιαγωγεία αποτελούν το 33,1% του προσωπικού, στα δημοτικά το 25,6% και στα γυμνάσια το 21,2%. Στα γυμνάσια, μάλιστα, μεταξύ 2015 και 2024 οι μόνιμοι μειώθηκαν κατά 13%, ενώ οι αναπληρωτές αυξήθηκαν κατά 403%.

οι αναπληρωτές έχουν πλέον γίνει βασικός μηχανισμός στελέχωσης

Ακόμη πιο έντονο είναι το πρόβλημα της γήρανσης. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μόλις περίπου 1,5% των εκπαιδευτικών είναι κάτω των 30 ετών, ενώ σχεδόν 6 στους 10 είναι άνω των 50.

Την ίδια ώρα, οι μισθοί παραμένουν πολύ χαμηλοί σε σύγκριση με την Ευρώπη και τον ΟΟΣΑ. Ο αρχικός μισθός ενός Έλληνα εκπαιδευτικού, σε όρους αγοραστικής δύναμης, αντιστοιχεί περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση μεταξύ 38 χωρών.

Κι όμως, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εμφανίζουν υψηλό επίπεδο προσόντων και ισχυρή αντιστοίχιση δεξιοτήτων με την εργασία τους. Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά οι συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να εργαστεί.

Η μελέτη προειδοποιεί ότι χωρίς καλύτερους μισθούς, σταθερότερη εργασία, ουσιαστική επιμόρφωση και έγκαιρη ανανέωση του προσωπικού, το σχολείο των επόμενων ετών μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με ακόμη μεγαλύτερα κενά.