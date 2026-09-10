Άγιος Νικόλαος: 3 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για δύο άνδρες, 29 και 19 ετών, και μία 21χρονη γυναίκα. Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων.

Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 19χρονος προμήθευε ναρκωτικές ουσίες στον 29χρονο έναντι χρηματικού αντιτίμου. Κατά τον έλεγχο στον 29χρονο βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Στη συνέχεια ελέγχθηκε ο 19χρονος, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Στην κατοχή του βρέθηκαν αυτοσχέδιες συσκευασίες, τα γνωστά «φιξάκια», με κοκαΐνη.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τι βρέθηκε στο σπίτι

Ακολούθησε έρευνα σε οικία όπου διέμεναν ο 19χρονος και η 21χρονη. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν 55 φιξάκια με κοκαΐνη συνολικού βάρους 42,6 γραμμαρίων, αλλά και 342,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Παράλληλα, βρέθηκαν 3.640 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την Αστυνομία προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες. Βρέθηκαν ακόμη μία ζυγαριά ακριβείας και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.