Αττική: 48 συλλήψεις οδηγών σε μία εβδομάδα

Σε 48 συλλήψεις οδηγών προχώρησε η Τροχαία Αττικής κατά τη διάρκεια εκτεταμένης επιχείρησης σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, από τις 26 Οκτωβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Νοεμβρίου 2026.

Από τους συλληφθέντες, οι 23 οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.

Η εξόρμηση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) και πραγματοποιήθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και των Τμημάτων Τροχαίας.

Συνολικά έγιναν 35.769 αλκοτέστ, από τα οποία προέκυψαν 272 παραβάσεις. Τα θετικά αποτελέσματα αντιστοιχούν μόλις στο 0,76% του συνόλου των ελέγχων.

Χιλιάδες παραβάσεις στους δρόμους της Αττικής

Πέρα από τις παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν ακόμη 7.514 τροχονομικές παραβάσεις. Μεταξύ αυτών ήταν η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας, η μη χρήση προστατευτικού κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και η οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα και την ακινητοποίηση 695 οχημάτων. Από αυτά, τα 138 απομακρύνθηκαν με γερανό. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αφαίρεσαν 1.090 άδειες ικανότητας οδήγησης και 272 άδειες κυκλοφορίας.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την οδική ασφάλεια.