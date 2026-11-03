BBC Young Musician 2026: Η ελληνικής καταγωγής βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη κατέκτησε την πρώτη θέση

Η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη αναδείχθηκε νικήτρια του διαγωνισμού BBC Young Musician 2026, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς ανάδειξης νέων μουσικών στη Βρετανία.

Η νεαρή μουσικός εντυπωσίασε με την ερμηνεία της στο Κοντσέρτο για βιολί του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, έχοντας στο πλευρό της την Εθνική Ορχήστρα της Ουαλίας του BBC, υπό τη διεύθυνση του Άλπες Τσόχαν.

Γεννημένη στο Λέστερ της Αγγλίας, η Σοφία Δημητριάδη προέρχεται από οικογένεια με ελληνικές και ρωσικές ρίζες. Σήμερα πραγματοποιεί τις προπτυχιακές σπουδές της στο βιολί στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής (Royal Academy of Music) του Λονδίνου, όπου είχε προηγουμένως φοιτήσει και στο Junior Department. Στο μουσικό της υπόβαθρο περιλαμβάνεται, επίσης, η συμμετοχή της στο πρόγραμμα Beare’s Chamber Music.

Σε δήλωσή της μετά τη διάκρισή της, η 18χρονη βιολονίστρια εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη συμμετοχή και τη νίκη της στον διαγωνισμό.

«Νιώθω τεράστια τιμή και ενθουσιασμό που συμμετείχα στο BBC Young Musician. Απόλαυσα πολύ την εμφάνισή μου στον προημιτελικό, ανήμερα των 18ων γενεθλίων μου. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να ζήσω κάτι ακόμη καλύτερο, αλλά το να αναδειχθώ νικήτρια είναι το απόλυτο όνειρό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σοφία Δημητριάδη ευχαρίστησε τους κριτές, την καθηγήτριά της, τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής, καθώς και το J&A Beare Cultural Trust για τη στήριξή του και την παραχώρηση του πολύτιμου βιολιού Vuillaume, με το οποίο συμμετείχε στον διαγωνισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, επίσης, στη συνεργασία της με την ορχήστρα του BBC και τον μαέστρο Άλπες Τσόχαν, αλλά και στη χαρά της που μοιράστηκε τη σκηνή με τους υπόλοιπους φιναλίστ.