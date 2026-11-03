Μεγάλη ποσότητα κάνναβης «σοκολάτα» στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Περισσότερα από 32 κιλά κατεργασμένης κάνναβης, γνωστής ως «σοκολάτα», εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Αθήνα, όπου συνέλαβαν δύο νεαρούς ηλικίας 22 και 23 ετών.

Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους δύο άνδρες να κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από την αξιοποίηση πληροφοριών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ των υπόπτων. Από την έρευνα προέκυψε η φερόμενη εμπλοκή τους στην κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κατεργασμένης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Πώς έγινε η πρώτη σύλληψη

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Κατά τη διάρκειά της, εντοπίστηκε ο πρώτος κατηγορούμενος να έχει στην κατοχή του 590 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Η ποσότητα ήταν μοιρασμένη σε επτά χάρτινες συσκευασίες και, σύμφωνα με την αστυνομία, προοριζόταν για περαιτέρω διακίνηση.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν, ο 22χρονος φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη. Αντιστάθηκε και απώθησε βίαια με τα χέρια του τους αστυνομικούς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τα 32 κιλά στην αποθήκη-«καβάτζα»

Ακολούθησε έρευνα σε χώρο που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα». Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δεύτερο κατηγορούμενο να κατέχει 32 κιλά και 320 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της για λογαριασμό του συγκατηγορουμένου του.

Συνολικά, από τις έρευνες κατασχέθηκαν 32 κιλά και 910 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, ένα αυτοκίνητο, ένα ρολόι χειρός, δύο κινητά τηλέφωνα, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, υφασμάτινα γάντια και κλειδιά.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει κατά περίπτωση στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.