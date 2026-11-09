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Κωνσταντίνος Αργυρός: Γονάτισε μπροστά σε Τουρκάλα που χόρεψε ζεϊμπέκικο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/11/2026 11:40
Κωνσταντίνος Αργυρός: Γονάτισε μπροστά σε Τουρκάλα που χόρεψε ζεϊμπέκικο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @mydanceworld.sua- INSTAGRAM

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Άγκυρα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός γονάτισε μπροστά σε μια Τουρκάλα χορεύτρια, η οποία μαγνήτισε τα βλέμματα όλων με το εντυπωσιακό ζεϊμπέκικο που χόρεψε στη σκηνή. Το βίντεο από τη συγκεκριμένη στιγμή έγινε αμέσως viral στα social media, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και θαυμασμό για τον τρόπο που η μουσική και ο χορός ενώνουν τους δύο λαούς.

Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Άγκυρα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο τραγουδιστής, η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς το 95% των παρευρισκόμενων δεν ήταν Έλληνες, αλλά Τούρκοι που γνώριζαν και τραγουδούσαν τους στίχους του.

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