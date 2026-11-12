Συνεχίζεται η δίκη της 26χρονης που κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών

Υπό δρακόντεια αστυνομικά μέτρα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή της μητέρας από τη Πάτρα στο Δικαστικό Μέγαρο, όπου συνεχίζεται η δίκη της για τον θάνατο των τριών βρεφών.

Έπειτα από τη διακοπή της προηγούμενης εβδομάδας, η ακροαματική διαδικασία επαναλαμβάνεται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις καταθέσεις των μαρτύρων, αλλά και στη στάση που θα τηρήσει η 26χρονη κατηγορούμενη. Υπό τον φόβο πρόκλησης επεισοδίων, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί τόσο εντός όσο και περιμετρικά του δικαστικού μεγάρου, παραμένοντας σε αυξημένη ετοιμότητα.

Στο επίκεντρο της έδρας βρίσκονται οι συνθήκες θανάτου των τριών παιδιών, πράξεις για τις οποίες η 26χρονη έχει ήδη ομολογήσει. Πρόκειται για τα δύο δικά της βρέφη, καθώς και για το έξι μηνών μωρό της φίλης της.

Σημειώνεται ότι η 26χρονη έχει ομολογήσει επίσης την εμπλοκή της στον θάνατο της αδελφής της το 2014, αδίκημα το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πλέον παραγραφεί. Καθοριστικής σημασίας για την έκβαση της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των 80 μαρτύρων που έχουν κληθεί να εξεταστούν.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση επικράτησε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα εντός της δικαστικής αίθουσας. Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε έντονα εκνευρισμένη, ζητώντας επίμονα να δει τον πατριό της, ο οποίος όμως απουσίαζε, έχοντας δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μέσω του συνηγόρου του. Η σχέση τους βρίσκεται στο μικροσκόπιο, δεδομένου ότι στο παρελθόν η ίδια τον είχε καταγγείλει για κακοποιητική συμπεριφορά.

Επιπλέον, η 26χρονη εξέφρασε την επιθυμία να συναντήσει έστω και για λίγο τη μητέρα της, παρά το γεγονός ότι την κατηγορεί ευθέως για τον τρόπο με τον οποίο τη μεγάλωσε. Με την ατμόσφαιρα να παραμένει ηλεκτρισμένη και την αστυνομική παρουσία ιδιαίτερα αισθητή, η σημερινή διαδικασία αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον.