Λάρισα: Παπάς ήρθε στα… χέρια με κατοίκους

Πιάστηκαν στα χέρια, για να μπορέσουν να ανάψουν ένα κερί.

Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, στη συνοικία του Ιπποκράτη, ανάμεσα σε κατοίκους και σε έναν ιερέα από την ενορία του Αγίου Χαράλαμπου.

Φωτογραφία- onlarissa.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό πυροδότησε η κίνηση του ιερέα να κλειδώσει την περιφραγμένη είσοδο του παρεκκλησίου στην οδό Ηρακλείδου. Ειδικότερα, το εκκλησάκι αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία προσωπικού τάματος.

Ωστόσο,όπως έχει γίνει γνωστό, τα προηγούμενα χρόνια η είσοδος φέρεται να ήταν ελεύθερη προς τους περίοικους για προσευχή και άναμμα κεριών. Η ενέργεια του ιερέα να κλειδώσει χθες το εκκλησάκι προκάλεσε αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων, που ζήτησαν εξηγήσεις από τον παπά.

Φωτογραφία- onlarissa.gr

Μάλιστα, η ένταση ήταν τόσο μεγάλη, που χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επέλθει ηρεμία.

Πηγή: onlarissa.gr