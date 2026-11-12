Μπλόκο σε εκατοντάδες κιλά κρέατος πριν φτάσουν στο πιάτο μας

Στην κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος, παρασκευασμάτων και παραπροϊόντων που κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση προχώρησαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε επιχείρηση εμπορίου κρέατος στο Περιστέρι. Μεταξύ των ευρημάτων ήταν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού με ημερομηνία λήξης την 30ή Μαΐου 2025, δηλαδή περίπου 17 μήνες πριν από τον έλεγχο.

INTIME

Το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών πραγματοποίησε επανέλεγχο στην επιχείρηση, όπου είχε διαπιστωθεί παράβαση και σε προηγούμενη αυτοψία. Τα προϊόντα βρέθηκαν τόσο στον χώρο πώλησης όσο και σε χώρους ψύξης και κατάψυξης.

INTIME

Τι εντόπισαν οι ελεγκτές στο Περιστέρι

Πέρα από το ληγμένο κατεψυγμένο χοιρινό, οι ελεγκτές εντόπισαν νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα με περασμένη ημερομηνία τελικής ανάλωσης. Κατασχέθηκαν επίσης προϊόντα χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης.

INTIME

Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονταν 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας. Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες και κυρώσεις για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

INTIME

Η επιχείρηση είχε ελεγχθεί και στις 30 Απριλίου 2026. Τότε, οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής είχαν κατασχέσει 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη σήμανση αναγνώρισης, ενώ είχε επιβληθεί πρόστιμο.