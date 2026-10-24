Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για διαρρήξεις σε καταστήματα

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τριών ανήλικων ημεδαπών για διαρρήξεις τριών καταστημάτων σε περιοχή της Ημαθίας.

Πιο αναλυτικά, το βράδυ της 19ης προς την 20ή Ιουνίου 2026, οι τρεις ανήλικοι, παραβίασαν τρία καταστήματα και αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ, καθώς και διάφορα προϊόντα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων, η αξία των αφαιρεθέντων προϊόντων, ξεπερνά τα 2.500 ευρώ.

Ωστόσο, σχηματίστηκε δικογραφία, σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών και ενός ημεδαπού άνδρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στις δικαστικές Αρχές.