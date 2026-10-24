Συνελήφθη 74χρονος- Παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

Ένας 74χρονος οδηγός, συνελήφθη από άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, μετά από τροχαίο ατύχημα, που είχε σαν αποτέλεσμα, τον τραυματισμό ενός 46χρονου πεζού.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (23/10/2026), στην είσοδο του κυκλικού κόμβου μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Το αυτοκίνητο του 74χρονου, παρέσυρε τον 46χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Εν τω μεταξύ, προανάκριση για τα ακριβή αίτια, κάτω από τα οποία σημειώθηκε το ατύχημα, διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.