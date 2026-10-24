Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, εξιχνίασαν περιστατικό τηλεφωνικής απάτης, που σημειώθηκε στις 21 Απριλίου 2026 στην Κατερίνη.

Οι κακοποιοί, της είχαν αποσπάσει χρυσές λίρες και κοσμήματα, αξίας 7.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία για έναν άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Το περιστατικό συνέβη, όταν συνεργός του, ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ηλικιωμένη, και προσποιούμενος υπάλληλο της εφορίας, ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν φορολογικές εκκρεμότητες που έπρεπε να τακτοποιηθούν, προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου.

Έτσι, κατάφεραν να της αποσπάσουν τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, συνολικής αξίας 7.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί προχωρούν σε έρευνες για την ταυτοποίηση του συνεργού του, καθώς επίσης και για την εμπλοκή του, σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα.