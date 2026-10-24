Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό στην Ιορδανία

Τη βαθιά θλίψη του για την τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Χαμούντ της Ιορδανίας, εκφράζει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Μακαριώτατος, εκφράζοντας και τα αισθήματα των Σεβασμιωτάτων Μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καταδικάζει την πράξη βίας, η οποία έπληξε αθώους ανθρώπους κατά την παρουσία τους στον χώρο της προσευχής και της λατρείας, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν την αξία της ανθρώπινης ζωής και προκαλούν αισθήματα ανασφάλειας και φόβου. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ειρηνικής συνύπαρξης και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές που δοκιμάζονται από εντάσεις και συγκρούσεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος απευθύνει τα θερμά συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και εκφράζει την ειλικρινή συμπαράστασή του προς τους ορθοδόξους χριστιανούς της Ιορδανίας, οι οποίοι δοκιμάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός. Προσεύχεται ο Κύριος της ζωής και του ελέους να αναπαύσει τις ψυχές των κεκοιμημένων, να ενισχύσει τους τραυματίες κατά την ανάρρωσή τους και να προσφέρει παρηγοριά και δύναμη στους πενθούντες. Συγχρόνως, εκφράζει την ευχή να επικρατήσουν η ειρήνη, η αλληλεγγύη και η συνεννόηση, προς όφελος όλων των κατοίκων της περιοχής.

Τέλος, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, ο Μακαριώτατος Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Ιερώνυμος εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για το τραγικό γεγονός και μετέφερε τα αισθήματα αδελφικής αγάπης και συμπαράστασης της Εκκλησίας της Ελλάδος προς το παλαίφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και το δοκιμαζόμενο ποίμνιό του.