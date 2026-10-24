Καλλιθέα: Σοβαρά τραυματισμένη 35χρονη σε τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 03:00 τα ξημερώματα στην Καλλιθέα, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε μια 35χρονη εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να παρασυρθεί από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, εγκατέλειψε το σημείο, μαζί το δίκυκλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, στο ύψος της υπόγειας διάβασης της λεωφόρου Συγγρού.

Πιο αναλυτικά, μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ένας άνδρας και επέβαινε η 35χρονη ξέφυγε από την πορεία της, χτύπησε στο κράσπεδο του δρόμου και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκτιναχθεί στο αντίθετο ρεύμα, όπου την παρέσυρε διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε μία γυναίκα, επίσης 35 ετών.

Η επιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Ελαφρά τραυματίστηκε και η οδηγός του αυτοκινήτου.

Αμέσως μετά το ατύχημα, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, εξαφανίστηκε από το σημείο του περιστατικού με μεγάλη ταχύτητα.

– Νεκρός 43χρονος σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Την ίδια ώρα, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στις 13:45 στην οδό Βαραμπά, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Ένας 43χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα, ενώ κινούνταν από το αεροδρόμιο προς το Μαρκόπουλο.

– Σοβαρός τραυματισμός πεζού στο Μαρούσι

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε και σήμερα το πρωί, στις 07:10, στο Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 39χρονος παρέσυρε πεζό στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της οδού Νερατζιωτίσσης.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται.

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ