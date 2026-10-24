Βίντεο- Χανιά: Προσπέραση τρόμου σε διπλή διαχωριστική γραμμή

Μια άκρως επικίνδυνη προσπέραση, που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα, καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου στα Χανιά.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Zarpanews, φαίνεται οδηγός να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, προκειμένου να προσπεράσει προπορευόμενο αυτοκίνητο, την ώρα που από απέναντι ερχόταν άλλο όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη νύχτα, στον δρόμο του Βλητέ, στο ύψος πολυχώρου ψυχαγωγίας και λίγο πριν από το στρατόπεδο της 5ης Μεραρχίας.

Ο οδηγός που κατέγραψε τις εικόνες καταγγέλλει ότι το αυτοκίνητο που έκανε την αντικανονική προσπέραση κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

«Όταν περνάς με τέτοια ταχύτητα για προσπέραση σε σημείο που απαγορεύεται και με ό,τι κινδύνους για όλους τους διερχόμενους, αυτό που αναρωτιέμαι είναι: από τύχη ζούμε», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.