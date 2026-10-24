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Σύλληψη 25χρονου: Διώκεται με ένταλμα για βιασμό- αρπαγή ανηλίκου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/10/2026 16:17
Σύλληψη 25χρονου: Διώκεται με ένταλμα για βιασμό- αρπαγή ανηλίκου
AP-PHOTO

Αστυνομικοί, συνέλαβαν την Παρασκευή (23/10/2026), στην περιοχή της Νέας Μάκρης, έναν 25χκρονο αλλοδαπό, οποίος διώκεται με ένταλμα σύλληψης σύλληψης για βιασμό και αρπαγή ανηλίκου.

Πιο αναλυτικά, ο 25χρονος κατηγορείται, ότι το 2024, εξανάγκασε με τη βία ανήλικη να τον ακολουθήσει στην οικία του, όπου προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, ενώ την κράτησε παρανόμως στην οικία του για δυο ακόμα ημέρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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