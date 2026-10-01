Συνελήφθησαν με κάνναβη στην είσοδο νηπιαγωγείου
Συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης 30/9/2026, δυο άνδρες ηλικίας 19 και 36 ετών, στην είσοδο νηπιαγωγείου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους, μικροποσότητες κάνναβης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην κατοχή του 36χρονου, βρέθηκαν δυο συσκευασίες κάνναβης, βάρους 3,25 γραμμαρίων.
Ο 19χρονος ωστόσο, πέταξε δυο συσκευασίες κάνναβης βάρους 2,25 γραμμαρίων, όταν κατάλαβε ότι επίκειται αστυνομικός έλεγχος.
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