Συνελήφθησαν με κάνναβη στην είσοδο νηπιαγωγείου

Συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης 30/9/2026, δυο άνδρες ηλικίας 19 και 36 ετών, στην είσοδο νηπιαγωγείου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους, μικροποσότητες κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην κατοχή του 36χρονου, βρέθηκαν δυο συσκευασίες κάνναβης, βάρους 3,25 γραμμαρίων.

Ο 19χρονος ωστόσο, πέταξε δυο συσκευασίες κάνναβης βάρους 2,25 γραμμαρίων, όταν κατάλαβε ότι επίκειται αστυνομικός έλεγχος.