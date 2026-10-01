Κρήτη: Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία στα Χανιά και το Ρέθυμνο, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη δυτική Κρήτη.

Το μέτρο αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις δύο Περιφερειακές Ενότητες.

Κλειστά όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο

Στο Ρέθυμνο, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, δεν θα λειτουργήσει καμία σχολική μονάδα σήμερα. Το ίδιο μέτρο ισχύει και στα Χανιά, όπου επίσης όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την κακοκαιρία. Το θέμα εξετάστηκε σε τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες το μεσημέρι, με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η δυτική Κρήτη αναμένεται να δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάζουν εξάρσεις μέχρι και το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών στις μετακινήσεις τους και συστήνουν να αποφεύγεται η διέλευση από ρέματα, διαβάσεις και σημεία όπου μπορεί να συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος νερού ή να αναπτυχθούν ισχυρές ροές.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, κλειστό θα παραμείνει και το φαράγγι της Σαμαριάς. Στην περιοχή του Ξυλοσκάλου, τα ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 55 χιλιοστά.