Τα Κύθηρα εκπέμπουν SOS. Χωρίς καθηγητές σε μαθήματα πανελληνίων το γενικό λύκειο του νησιού

Παρόλο που σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας μήνας από την ημέρα που ξεκίνησαν τα σχολεία και θα έπρεπε οι καθηγητές να είναι στη θέση τους αυτό δε φαίνεται να συμβαίνει.

Στο Γενικό Ενιαίο λύκειο Κυθήρων γονείς και μαθητές είναι σε ανησυχία αφού ακόμη και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν υπάρχει στο σχολείο χημικός, μαθηματικός και καθηγητής για το μάθημα της οικονομίας



Μιλήσαμε με την πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Στέλλα Καϊδέτση και μας ανέφερε ότι κάθε χρόνο έχουν κενά : “Συμβαίνει εδώ και χρόνια το πρόβλημά μας είναι ότι από αρχές Σεπτεμβρίου δεν ξέρουμε ποιους καθηγητές θα έχουμε οι μόνιμοι καθηγητές στο σχολείο μας είναι περίπου πέντε έξι όλοι οι υπόλοιποι αναπληρώνονται κάθε χρόνο όμως όταν έρχεται η ώρα για να διοριστούν ή έρχονται οι αναπληρωτές και έχουν κάποιο πρόβλημα και αποχωρούν οπότε περιμένουμε δεύτερη τρίτη φάση”

Η δεύτερη φάση ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα και σε νέα επικοινωνία που είχαμε με την πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων μας είπε ότι τα κενά δεν καλύφθηκαν μάλιστα προχώρησε και στην εξής αποκάλυψη για τον Μαθηματικό του λυκείου ο οποίος κρατά 14 χρόνια την οργανική θέση του και είναι αποσπασμένος αλλού χαρακτηριστικά μας αναφέρει : ” Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κρατά 14 χρόνια μία οργανική θέση, Ενώ είναι με απόσπαση σε μία άλλη θέση δεν έχει πατήσει ποτέ στα Κύθηρα κρατώντας όμως την οργανική θέση και δεν μπορεί να έρθει κάποιος άλλος που θα επιθυμεί να είναι μόνιμος εδώ”

Η Πρόεδρος του συλλόγου προτείνει ο νόμος με μοριοδότηση των καθηγητών:” Να αλλάξει ο νόμος σχετικά με την μοριοδότηση και να παίρνουν τα μόρια τριπλά αυτοί που έρχονται και υπηρετούν όλο το χρόνο” επισημαίνει

