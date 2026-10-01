Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό

Μεγάλα προβλήματα στην κίνηση καταγράφονται από νωρίς το πρωί στους δρόμους, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο επίκεντρο. Στην κάθοδο, προς Πειραιά, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου στο ύψος της εξόδου για Ίλιον. Λίγο πριν τις 8:00, η ουρά των οχημάτων έφτανε έως και μετά την Κηφισιά.

Προβλήματα υπάρχουν και στην άνοδο του Κηφισού. Η κίνηση είναι αυξημένη από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Ιωνία.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να χρειάζονται επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25 έως 30 λεπτά, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία.

Πού υπάρχει κίνηση

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία φτάνουν επίσης τα 5 έως 10 λεπτά.

Οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό και την Αττική Οδό καλούνται να υπολογίσουν τις καθυστερήσεις που καταγράφονται από νωρίς το πρωί.