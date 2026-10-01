Ρόδος: Έσπασαν οι κάβοι του Scarlet Lady

Συναγερμός σήμανε το χθες το βράδυ στο λιμάνι της Ρόδου, όταν έσπασαν αρκετοί κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady. Το πλοίο μετακινήθηκε μέσα στη λιμενολεκάνη και ήρθε σε επαφή με τρία δεμένα σκάφη.

Μετακινήθηκε μέσα στη λιμενολεκάνη

Οι κάβοι που κρατούσαν δεμένο το Scarlet Lady έσπασαν, με αποτέλεσμα το κρουαζιερόπλοιο να απομακρυνθεί από το αρχικό σημείο πρόσδεσης.

Στη συνέχεια κινήθηκε προς την άκρη της λιμενολεκάνης. Κατά την πορεία του ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο μικρότερα πλοιάρια που βρίσκονταν δεμένα στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για ζημιές στα τρία σκάφη.

Σε ετοιμότητα τα ρυμουλκά

Η εξέλιξη προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου. Τα διαθέσιμα ρυμουλκά τέθηκαν σε ετοιμότητα, ώστε να παρέμβουν εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο.

Την κατάσταση χειρίστηκε ο πλοίαρχος του Scarlet Lady, ο οποίος προχώρησε στους απαραίτητους χειρισμούς.

Επέστρεψε στη θέση πρόσδεσης

Το κρουαζιερόπλοιο κατάφερε τελικά να μετακινηθεί με τις δικές του δυνάμεις.

Το Scarlet Lady επέστρεψε στη θέση πρόσδεσής του, με την κατάσταση στο λιμάνι της Ρόδου να αντιμετωπίζεται μετά την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και την ετοιμότητα των ρυμουλκών.

Πηγή βίντεο: Ροδιακή Εφημερίδα