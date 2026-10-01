Επίδομα γέννησης στον Δήμο Δωρίδος

Στο επίκεντρο της συζήτησης στη Δωρίδα βρίσκεται το τοπικό επίδομα γέννησης που αποφάσισε να θεσπίσει ο Δήμος, με στόχο την οικονομική στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση των γεννήσεων στην περιοχή.

Η θέση του δημάρχου: «Στόχος είναι να βοηθήσουμε»

Ο δήμαρχος Δωρίδος ο κύριος Γιαννόπουλος υπερασπίζεται την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι βασικός στόχος της δημοτικής αρχής είναι να στηρίξει έμπρακτα τις οικογένειες και να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη.

Όπως επισημαίνει, το επίδομα βρίσκεται ακόμη στην αρχή της εφαρμογής του και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γίνουν αλλαγές και προσαρμογές στο μέλλον, ώστε να καλυφθούν και άλλες οικογένειες και διαφορετικές περιπτώσεις που σήμερα δεν προβλέπονται.

Ο δήμαρχος αναφέρει, παράλληλα, ότι η πρόθεση της δημοτικής αρχής δεν είναι να αφήσει οικογένειες χωρίς στήριξη, αλλά να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η στήριξη των οικογενειών στην πράξη

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δήμαρχος αναφέρεται και σε μια ακόμη πρωτοβουλία του Δήμου, αυτή τη φορά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Όπως σημειώνει, ο Δήμος Δωρίδος ανέλαβε το κόστος για τα σχολικά είδη, ώστε καμία οικογένεια να μην επιβαρυνθεί οικονομικά για τις συγκεκριμένες ανάγκες των παιδιών.

Μάλιστα, όπως τονίζει, η συγκεκριμένη στήριξη αφορούσε όλα τα παιδιά, χωρίς καμία εξαίρεση.

Με αυτόν τον τρόπο, η δημοτική αρχή θέλει να αναδείξει ότι η στήριξη των οικογενειών δεν περιορίζεται μόνο στο επίδομα γέννησης, αλλά αποτελεί μια ευρύτερη προσπάθεια οικονομικής ελάφρυνσης των οικογενειών της περιοχής.

Η δημογραφική στήριξη να αφορά όλες τις οικογένειες

Kάτοικος της περιοχής που στηρίζει την ανάγκη ενίσχυσης των οικογενειών επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις οικογένειες με δύο γονείς.

Ανοιχτή η συζήτηση για τις επόμενες αλλαγές

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με τον δήμαρχο να ξεκαθαρίζει ότι το μέτρο βρίσκεται στην αρχή του και μπορεί να εξελιχθεί, ενώ από την πλευρά κατοίκων και μονογονέων τίθεται το αίτημα να εξεταστούν και άλλες οικογενειακές περιπτώσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί αν και με ποιον τρόπο θα διευρυνθούν τα κριτήρια, ώστε η δημοτική στήριξη να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των οικογενειών της Δωρίδας.