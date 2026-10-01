Ηράκλειο: Μήνυμα μέσω 112 για τους κατοίκους του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Μήνυμα μέσω του 112 ήχησε, σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, με επίκεντρο την περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εν μέσω κακοκαιρίας που επικρατεί τις τελευταίες ώρες.

Όπως γίνεται γνωστό οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.