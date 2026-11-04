Συνελήφθησαν επ’αυτοφόρω να διακινούν ναρκωτικά

Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς άνδρες πέρασαν οι αρχές οι οποίοι διακινούαν ναρκωτικά. Μάλιστα οι αστυνομικοί τους έπιασαν επ’αυτοφόρω.

Πρόκειται για δύο άνδρες, έναν 33χρονο και έναν 50χρονο. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, την ώρα που ο 33χρονος παρέδιδε στον 50χρονο μεγάλη ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στο κέντρο της Αθήνας. Οι δυο τους βρίσκονταν σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας,σημείο το οποίο παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους δύο άνδρες και τους συνέλεβαν.

Στην κατοχή των δύο ανδρών όταν τους ακινητοιποίησαν, αλλά και στα σπίτια τους, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν:

5 κιλά και 383 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης («σίσα»)

το χρηματικό ποσό των 32.195 ευρώ

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

αυτοκίνητό και φορτηγό, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών

2 κινητά τηλέφωνα

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν ενώπιων του Εισαγγελέα.