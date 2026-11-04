Νεκρή 68χρονη σε σύγκρουση αγροτικού με μηχανή στο Λέχαιο Κορινθίας

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Λέχαιου Κορινθίας. Μία 68χρονη γυναίκα, που οδηγούσε δίκυκλο, έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση με αγροτικό όχημα.

Το δυστύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η οδηγός της μηχανής να υποστεί βαρύτατα τραύματα.

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Αμέσως μετά το τροχαίο ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα, μεταφέροντάς την στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, τα τραύματά της αποδείχθηκαν μοιραία και η 68χρονη κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, το οποίο διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα.