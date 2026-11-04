ΕΚΠΑ: Ανακοίνωση της Πρυτανείας για την επίθεση κουκουλοφόρων στο Μαθηματικό

Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδικάζει τη δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών και τον τραυματισμό φοιτητών μας.

Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να οδηγήσουν άμεσα τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη.

Η βία δεν έχει θέση πουθενά και πολύ περισσότερο σε χώρους εκπαίδευσης όπως τα Πανεπιστήμια.

Στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού παραμένουμε ανυποχώρητοι. Το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιό μας εκκενώθηκαν δεκάδες κατειλημμένοι χώροι, οι οποίοι επέστρεψαν στους φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου καλύπτοντας εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες.

Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους τραυματίες φοιτητές και σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ συνδράμουμε με κάθε τρόπο στην ταχεία ανάρρωση τους. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο.