Καρχαρίας εμφανίστηκε στην παραλία της Αμφιλοχίας

Καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά πολύ κοντά στην ακτή, στην παραλία της Αμφιλοχίας.

Το θαλάσσιο ζώο έγινε αντιληπτό από μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι κατέγραψαν την παρουσία του με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το βίντεο που τράβηξαν οι μαθητές δείχνει τον καρχαρία να κινείται κατά μήκος της ακτογραμμής, σε μικρή απόσταση από την παραλία. Σε ορισμένα σημεία αλλάζει κατεύθυνση, ενώ κάτω από το φως που πέφτει στην επιφάνεια του νερού διακρίνονται το περίγραμμα του σώματός του και τα πτερύγιά του.

Η νυχτερινή κατάγραφή αποτυπώνει την κίνησή του μέσα στο νερό, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει την ασφαλή αναγνώριση του είδους του.

Ποιο είδος καρχαρία ενδέχεται να ήταν

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ταυτοποίηση του καρχαρία από ειδικό. Τα χαρακτηριστικά που διακρίνονται στο βίντεο παρουσιάζουν ομοιότητες με τον σταχτοκαρχαρία (Carcharhinus plumbeus).

Ωστόσο, η ποιότητα της νυχτερινής λήψης, σε συνδυασμό με τη γωνία από την οποία καταγράφηκε το ζώο, δεν επιτρέπουν να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το είδος του.

Ποια είδη καρχαριών έχουν καταγραφεί στον Αμβρακικό

Η παρουσία καρχαριών στον Αμβρακικό Κόλπο είναι ήδη καταγεγραμμένη. Σύμφωνα με στοιχεία της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea, στην περιοχή έχουν εντοπιστεί τόσο γκριζογάλεοι όσο και σταχτοκαρχαρίες.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία προέρχονται από έρευνες που αφορούν τους καρχαρίες και τα σαλάχια του Αμβρακικού, καταγράφοντας τα είδη που απαντώνται στα νερά του κόλπου.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Εφημερίδα Μαίστρος