Πάνω από 1.100 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Περισσότερες από 1.100 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαίωσε η Ελληνική Αστυνομία μέσα σε μία εβδομάδα, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16.015 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, με την Αττική να καταγράφει τις περισσότερες παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 1.063 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων οι 8 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής. Παράλληλα, καταγράφηκαν 89 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων.

Από το σύνολο των παραβάσεων, οι 637 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, οι 86 επιβάτες δικύκλων και οι 425 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Που καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις

Η Αττική βρίσκεται στην πρώτη θέση με 498 παραβάσεις. Ακολουθούν η Κρήτη με 136, η Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά με 127 η καθεμία και η Θεσσαλία με 52.

Στις υπόλοιπες περιοχές, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

Θεσσαλονίκη: 51

Νότιο Αιγαίο: 36

Πελοπόννησος: 31

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 21

Στερεά Ελλάδα: 19

Κεντρική Μακεδονία: 18

Βόρειο Αιγαίο: 17

Ήπειρος: 15

Δυτική Μακεδονία: 4

Τα πρόστιμα με τον νέο ΚΟΚ

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους είναι αυστηρότερες.

Ειδικότερα, ο οδηγός δικύκλου που δεν φορά κράνος τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη του. Για τον επιβάτη δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.